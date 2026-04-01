チョコレート嚢胞の治療は嚢胞のサイズ、症状の程度、年齢、妊娠希望の有無などを総合的に考慮して決定されます。治療の目的は痛みの軽減、嚢胞の縮小や進行抑制、妊娠可能性の向上、そして悪性化リスクの管理です。ここでは、薬物療法の種類と効果、手術療法の選択肢について、それぞれの利点と限界を含めて詳しく解説します。 監修医師：馬場 敦志（宮の沢スマイルレディースクリニック） 筑波大学医学群医学類