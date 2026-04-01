1日8時46分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前日清算値比1065ポイント高の3万2780ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万1702.08ポイントに対しては1077.92ポイント高。 株探ニュース