1日の外国為替市場のドル円相場は午前9時時点で1ドル＝158円58銭前後と、前日午後5時時点に比べ1円05銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝183円47銭前後と32銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース