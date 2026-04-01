2026年3月30日、シンガポールメディア・聯合早報は、汎用人工知能（AGI）の急速な進展により、中国でプログラマーやホワイトカラーの職が「寿命のカウントダウン」に入っていると報じた。記事は、米AIスタートアップ・Anthropicの創業者ダリオ・アモデイ氏が「プログラマーの仕事がAIに完全に置き換わるまであと6〜12カ月、初級ホワイトカラー職の半分も1〜5年以内に消滅する可能性がある」と予測したことを紹介。中国ではこの予言