アメリカメディアは、アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦がロシアの利益につながりウクライナ侵攻におけるロシアの立場を優勢にしていると報じています。アメリカのCNBCは3月31日イランによるホルムズ海峡の事実上の封鎖が、世界の原油・天然ガス価格の高騰を引き起こし、結果として主要産油国であるロシアの財源を潤していると報じ、専門家の話として「ロシアにもたらした利益は数十億ドルに上る」と指摘しています。