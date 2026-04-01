日本銀行が１日発表した３月の全国企業短期経済観測調査（短観）で、最近の企業の景況感を示す業況判断指数（ＤＩ）は「大企業・製造業」でプラス１７となり、昨年１２月の前回調査から１ポイント改善した。改善は４期連続。３か月後を予測する先行きのＤＩは、最近のＤＩと比べ３ポイント低いプラス１４だった。