インターネットイニシアティブ（IIJ）は3月26日、ソニーセミコンダクタソリューションズとともに、スマート農業向けの合弁会社「センシフィア」を設立したと発表した。土壌水分センサーおよび灌水（かんすい）ナビゲーションサービスの提供を通じ、農業現場の作業品質向上と効率化を図り、持続可能な農業の実現を目指す。事業開始日は4月1日。センシフィア ロゴセンシフィアは、IIJの通信技術およびスマート農業の知見と、ソニーセ