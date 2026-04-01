Image: コルムデザイン こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。スマホ決済がメインになっても、免許証やクレジットカードなど手放せないカード類は意外と多いもの。コンパクト財布に移行したいけれど収納力に不安があるという方に、現在machi-yaに登場中の「colmバンドウォレット」をご紹介します。この財布、カードはたっぷり、現金もある程度持ちた