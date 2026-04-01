三井不動産レジデンシャルは3月26日、東京都文京区本郷三丁目に建設中の分譲マンション「パークコート御茶ノ水 ザ タワー」の物件公式ホームページを開設し、エントリーを開始した。パークコート御茶ノ水ザタワー完成予想CG同物件は、旧日本サッカー協会本部ビル(旧JFAハウス)跡地に誕生する総戸数267戸・地上23階建の大規模タワーマンション。最寄駅は、JR中央・総武線「御茶ノ水」駅で、徒歩10分圏内に5駅6路線、徒歩20分圏内