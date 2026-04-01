Image: PFU 作業環境一式、持ち歩き。尊師スタイルを叶える「タイプスティックス」で知られるファーイーストガジェットから、持ち歩けるちっちゃなデスク「デスクエニウェア2」が登場しました。PCもキーボードもしまっちゃってね Image: PFU 僕が愛するトレイボーのように、膝上にノートPCを置いて作業しやす