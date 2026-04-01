本拠地開幕投手を務めた細野がノーノー達成でチーム今季初勝利■日本ハム 9ー0 ロッテ（31日・エスコンフィールド）日本ハムの3年目・細野晴希投手が31日、エスコンフィールドで行われたロッテ戦でノーヒットノーランを達成した。9回128球を投げ、2四死球と失策で走者を出しながらも安打は許さず、12奪三振の快投。本拠地開幕投手の大役を託した新庄剛志監督も“べた褒め”だった。9回2死から失策で走者を背負ったが、最後は藤