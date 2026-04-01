ホームステイ先のおうちの猫ちゃんと仲良くなりたい女の子の光景が、309万再生を超えてたくさんの人に笑顔を届けています。猫ちゃんを驚かせないようにと女の子が静かにしていたところ、自分から女の子に近づいてきてくれた猫ちゃん。 猫ちゃんの行動ひとつひとつに笑顔になってしまう女の子の光景には、「嬉しい気持ちが隠しきれていない姿に癒されます」「表情がコロコロ変わるのが可愛すぎる♡」と絶賛の声が寄せら