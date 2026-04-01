春を感じるスイーツを探しているなら、【セブン-イレブン】の「新作スイーツ」をチェックしてみて。見た目からも味からも春を実感できそうな、魅力的なスイーツが充実しているんです。そこで今回は、ティータイムや夕食後のデザートとしてはもちろん、春のピクニックのお供にもぴったりな、スイーツをまとめました。沼落ちする人が多そうなラインナップなので、早めのチェックをおすすめしま