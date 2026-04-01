2026年4月の星空・天文情報です。春の夜空を飾るのは、夜桜だけではありません。「4月こと座流星群」がピークを迎え、「ピンクムーン」と呼ばれる満月が輝き、「月と惑星の接近」も楽しめます。ぜひ夜空を見上げてみてください。「北斗七星」や「春の大曲線」に注目春は空が霞んで、暗い星が見えにくくなりますが、そのなかで目を引くのが「北斗七星」です。「北斗七星」は「おおぐま座」の一部を構成しており、熊のしっぽにあたる