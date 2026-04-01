イングランド戦後に日本人サポーターがスタンドを清掃した日本代表のサポーターが、イングランドのサッカーの聖地で見せた振る舞いが大きな反響を呼んでいる。現地時間3月31日にウェンブリー・スタジアムで行われた国際親善試合のイングランド戦後、スタンドに詰めかけた日本人ファンが清掃活動を実施した。試合は日本代表が強豪イングランドを相手に粘り強い戦いを見せ、1-0で勝利した。そして、試合後のスタンドでは、持参し