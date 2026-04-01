エンリケ、フリック、アンチェロッティに続いてトゥヘルにも勝利サッカー日本代表は4月1日（現地時間3月31日）、ロンドンのウェンブリー・スタジアムで行われた国際親善試合でイングランド代表と対戦し、三笘薫の前半23分のゴールで1-0と勝利した。通算4試合目にして史上初めてイングランドから白星をあげた。また、森保一監督はUEFAチャンピオンズリーグ（CL）優勝経験を持つ監督を撃破するのは4度目となった。イングランド代