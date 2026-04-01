スタンドに詰めかけた日本人ファンが清掃活動を実施した日本代表のサポーターが、イングランドのサッカーの聖地で見せた振る舞いが大きな反響を呼んでいる。現地時間3月31日にウェンブリー・スタジアムで行われた国際親善試合のイングランド戦後、スタンドに詰めかけた日本人ファンが清掃活動を実施した。試合は日本が強豪イングランドを相手に粘り強い戦いを見せ、1-0で勝利した。そして、試合後のスタンドでは、持参したポリ