３月３０日（日本時間３１日）の本拠ロッキーズ戦で５年ぶりメジャー復帰登板を果たしながら、３回に右膝を痛めて緊急降板したブルージェイズのコディ・ポンセ投手が一夜明けた３１日（同４月１日）、ＭＲＩ検査を受けた結果、右膝前十字靭帯の損傷と診断され、１５日間の負傷者リスト入りした。シュナイダー監督は「セカンド・オピニオンを聞いている。期間はわからないが、長期離脱になる。手術を回避できれば幸いだが、それ