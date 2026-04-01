プロレスラーのドラゴン・ダイヤ（27）が31日までに自身のインスタグラムを更新。所属していたDRAGON GATEを退団することを報告した。自身のSNSで「皆様へご報告です」と題して投稿した。「まずは突然、試合への出場やSNSの更新が滞ってしまい、ご心配をおかけしたことをお詫び申し上げます」と謝罪した上で、「これまで団体と今後について話し合いを重ねてまいりましたが、双方の考え方を踏まえた結果、それぞれの道を歩む