先ごろ、令和7年度（第76回）芸術選奨文部科学大臣賞／同新人賞の贈呈式が、都内のホテルで行われた。選考審査員を務めた関係で出席した。 私が選考に携わったのは、演芸人が選考対象になる大衆芸能部門。音楽家の大貫妙子さん、タレントの清水ミチコさん、太神楽曲芸師の翁家和助さん、浪曲師の玉川太福さんが選ばれた。 大衆芸能部門以外にも演劇部門、文学部門、美術部門などがあり、演劇部門では歌舞伎俳優の尾上右近さん（