三重県鳥羽市の鳥羽水族館で３１日、恒例の「水中入社式」が行われ、来館者が見守る中、ボンベを背負ったスーツ姿の新入社員が水槽内で辞令書を受け取った。飼育研究部に配属される新入社員の５人は魚やウミガメなど約３０００匹が泳ぐ水槽（幅約１５メートル、奥行き１４メートル、深さ５．５メートル）に入り、手すりを使って整列。桝井拓馬さん（２４）が若林郁夫部長から辞令書を受け取った。新入社員を代表して田端舞さ