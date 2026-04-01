フィギュアスケート男子の佐藤駿（エームサービス・明大）が３月３１日、今オフでの４回転半ジャンプ（４Ａ）挑戦に意欲を示した。「４年前から、五輪シーズンが終わったあとにやりたいと思っていた。最初に４Ａに挑戦した羽生（結弦）さんの影響が一番。５月末にハーネスで飛んでみたい。ものすごく難しいジャンプで、どうなるか分からないけど挑戦する所からやってみたい」同じく４回転半ジャンプ習得に意欲を示している中