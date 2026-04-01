童謡を歌い継ぎ、世界中に広めてきた由紀さおり（79）安田祥子（84）姉妹。1986年（昭61）に童謡コンサートをスタートさせ、40周年という節目を記念したベストアルバム「日本の四季」を4月15日に発売する。そして6月11日には東京・渋谷公会堂で40周年記念公演を行う。今後の目標や夢などを聞いた。【取材・構成＝松本久】◇◇◇−安田さんはクラシック、由紀さんは歌謡曲。別ジャンルの2人が、童謡を40年以上も一緒に