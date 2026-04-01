Googleマップが示す「使えないルート」とは週末の高速道路渋滞。「安くはない通行料金を支払っているのに……」と複雑な思いを抱く人も多いでしょう。そんなとき、Googleマップのオプションから「有料道路を使わない」を選択し、目的地までの経路を検索すると、渋滞している高速道路と目的地まで同等の所要時間か、場合によってはより早く到着できるルートを提案されることがあります。 【実走レポ】確かに早そうな“4時間8分”