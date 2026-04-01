ドジャースの佐々木朗希投手（24）が31日（日本時間4月1日）、本拠でのガーディアンズ戦の試合前練習で裸足でトレーニングに取り組んだ。今季初登板となった前日から一夜明け、外野の芝生で裸足のままランニング、ストレッチなどを行い、グラウンドの感触を確かめるようにトレーニングに励んだ。オープン戦は制球難が露呈し、4試合で防御率15・58と苦しんだが、前日30日（同31日）の同戦は4回0/3を4安打1失点と粘投した。