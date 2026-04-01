トランプ大統領。ホワイトハウスの大統領執務室で大統領令の署名する際に発言した＝31日/ Evan Vucci/Reuters（CNN）トランプ米大統領は3月31日、米国はイランとの戦争を2〜3週間以内に終結させる可能性があるとの認識を示した。トランプ氏はホワイトハウスの大統領執務室で、「我々は体制転換を実現した。もっとも、体制転換は私が目標として掲げていたことではなかったのだが。私の目標は一つ、イランに核兵器を保有させないよう