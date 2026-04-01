若いころ、親に勧められるまま生命保険に加入したものの、ライフスタイルが変わると「このままでいいのだろうか」と悩む人は少なくありません。 特に結婚の予定がなく、保険料の負担が気になる場合、「終身保険をやめて掛け捨て型にしたほうがいいのでは」と考えることもあるでしょう。保険の役割は、人生の状況によって変わります。 本記事では、終身保険と掛け捨て保険の違いを整理しながら、見直しのポイントを解説し