物損事故を起こしたにもかかわらず警察に申告しなかったとして書類送検されていた、三重県伊賀市の市長が起訴猶予になりました。 【写真を見る】「この程度の接触なら…」物損事故を起こしながら警察に不申告の三重・伊賀市長を不起訴津地検「諸般事情を総合的に判断」 伊賀市によりますと稲森稔尚市長は、ことし2月自家用車で公務の式典会場に向かう際ガードレールに接触したにもかかわらず、警察に申告しませ