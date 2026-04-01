けさ、あいの風とやま鉄道の泊発、金沢行きの普通列車の車内でモバイルバッテリーからの発火とみられるトラブルが発生しました。あいの風鉄道によりますと東富山駅と富山駅の間でトラブルを感知し、この列車を緊急停止させ、富山駅に定刻より10分遅れの午前7時45分ごろ到着したということです。トラブルがあった車両は富山駅で運転を打ち切り、車庫に引き上げるなどした影響で、富山から金沢に向かう列車には最大30分の遅れ