俳優の窪塚洋介（46）の妻で、起業家でユーチューバーの“PINKY”こと窪塚優香さん（42）が1日までに自身のインスタグラムを更新。夫と長女とともに、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）を訪れたことを明かした。「本が出たご褒美に久しぶりにまるっと1日お休みにしてUSJに連れて行ってもらいました」と報告した。「今回のお目当ては『呪術廻戦』と『名探偵コナン』コラボのアトラクション#呪術廻戦 の4Dシアター