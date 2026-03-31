2027年の日本武道館公演を目指すと宣言した4人組ガールズグループ・@onefiveが、自らのオリジン（原点）を背負い、次なる表現へと昇華させる新プロジェクト「SAKURAIZATION（サクライゼーション）」を始動した。 「SAKURA」という過去に「-IZATION」を付けることで、本来「散って終わる」はずの桜を「終わらせない」構造へと転換し、「終わるはずだったものを、終わらせないための運動」ログインして続きを読むThe post @onefive、