「マーリンズ−ホワイトソックス」（３１日、マイアミ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は三回の第２打席で先制の中前適時打を放った。１死一、二塁と絶好の先制機で迎えた打席。カウント１−１からのスライダーを痛烈にはじき返し、打球は二遊間を抜けた。先制適時打でメジャーデビューからの連続試合安打記録を５に伸ばした。ＭＬＢ史上２人目となるデビューから４試合連続アーチが期待された前夜のゲームではアーチこ