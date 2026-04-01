モデルの近藤千尋さんは3月30日、自身のInstagramを更新。「ワンオペ弾丸！グアム旅」の様子を公開し、反響を呼んでいます。【写真＆動画】「ワンオペ弾丸！グアム旅」「3姉妹娘を連れてグアム旅行に行ったのがすごすぎる」近藤さんは「ワンオペ弾丸！グアム旅笑笑(私の両親もいたから安心安全)」とつづり、19枚の写真と1本の動画を投稿。「パパはお仕事のため来れなかったので寂しい気持ちもありましたが…」と、お笑いコンビ・ジ