新車100万円の「“屋根付き”3人乗り3輪車」発売！電動トゥクトゥクのレンタル・企画運営を手がけるeMoBi（神奈川県鎌倉市）は2026年3月30日、観光地向けモビリティとして実績を積んできた電動トゥクトゥク「Emobi」の個人・法人向け車両販売を正式に開始したと発表しました。販売エリアについて、個人向けは主要拠点のある鎌倉、湘南、および首都圏エリアから展開し、法人向けは全国での対応を受け付けます。【画像】超カッコ