きょう（1日）午前7時過ぎ、高松道の下り、坂出JCT付近で、車2台が関係する事故がありました。 警察によりますと、きょう（1日）午前７時過ぎ「4輪同士の事故が起きた」と、事故の当事者から通報があったということです。 詳しい事故の状況を調べています。