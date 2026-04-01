大谷は「1番・投手」で投打同時出場…午前11時10分プレーボール【MLB】ドジャース ー ガーディアンズ（日本時間1日・ロサンゼルス）ドジャースは31日（日本時間4月1日）、本拠地でガーディアンズ戦に臨む。試合前にはデーブ・ロバーツ監督が会見に登場し、この日投打同時出場する大谷翔平投手について「気が散ることがない」と語った。大谷は「1番・投手」で投打同時出場する。投手としては今季初登板初先発となる。オープン戦