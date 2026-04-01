北中米ワールドカップの出場権をかけた大一番。現地３月31日に開催された大陸間プレーオフ・パス?決勝で、DRコンゴとジャマイカがメキシコのグアダラハラ・スタジアムで激突した。試合は序盤から拮抗した展開に。お互いにチャンスを作りながらも、なかなか決め切れない。フィニッシュに持ち込む回数ではDRコンゴが上回ったが、ジャマイカは粘り強く対応。試合は０−０で90分を終える。迎えた延長戦で、前半にスコアボードが