［国際親善試合］日本 １−０ イングランド／３月31日／ウェンブリー日本代表は現地３月31日、聖地ウェンブリー・スタジアムで強豪イングランドと対戦。22分にカウンターから三笘薫が決めた１点を守り切り、１−０で歴史的勝利を挙げた。キャプテンマークを巻いて右ウイングバックでプレーした堂安律は試合後、浮かれた様子は一切なく、今後を見据えて次のように印象を語った。「やることはシンプルで、今日はこのように勝てま