日本最古の公立植物園である京都府立植物園の開園100周年記念イベント「LIGHT CYCLES KYOTO(ライトサイクル京都)」が3月31日に閉幕した。LIGHT CYCLES KYOTO(ライトサイクル京都)同イベントは、開園100周年を迎えた京都府立植物園を、生物多様性の発信拠点として新たな形で次の100年へと繋げる官民連携のプロジェクトとして2024年に開始。2025年には大阪・関西万博の開催に合わせたロングラン公演として実施し、国内外から多くの人