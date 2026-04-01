フジテレビ系「めざましテレビ」（月〜金曜午前５時２５分）は１日、４月のマンスリーエンタメプレゼンターにＭ―１王者のお笑いコンビ「たくろう」（赤木裕、きむらバンド）の２人が担当することを発表した。３日、１７日、２２日の計３回生出演する。たくろうは６時台のエンタメコーナーをはじめ「イマドキ」「めざましじゃんけん」に登場。生原稿読みや食リポなどを行い、７時台からはＭＣとして番組終了まで出演する。ス