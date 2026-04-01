◆米大リーグドジャース―ガーディアンズ（３１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３１日（日本時間４月１日午前１１時１０分開始予定）、本拠地・ガーディアンズ戦のスタメンに「１番・投手」で名を連ねた。今季初登板初先発での初勝利、開幕４戦でここまで出ていない初本塁打に期待がかかる。前日３０日（同３１日）の同カードでは佐々木朗希投手（２４）が先発