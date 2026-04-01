【デトックス・ジャーナリングを生活に取り入れよう】自分の心をありのままに書き出すジャーナリングは、ペンとノートさえあればできる手軽で効果的な「出力」の方法。ジャーナリングを生活に取り入れて、心のデトックスをしましょう。 ジャーナリングを始めよう 実は、書くことは「入力（インプット）」の多い私たちにとって最も効果のある「出力（アウトプット）」の方法。心の中に寝そべる