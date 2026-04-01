背骨コンディショニングで腰部脊柱管狭窄症の予防・改善 腰部脊柱管狭窄症は、仙骨のずれが原因！ 腰部脊柱管狭窄症の根本原因は「仙骨のずれ」にあった 一般的に『椎骨の椎孔(ついこう)の連なりでできる脊柱管が何らかの原因によって狭くなり、中を通る神経や血管が圧迫されて、腰痛や下肢のしびれを起こす』とされる、脊柱管狭窄症。根本的な治療法がないために、一般には治りにくい病気といわれています。腰や足のしびれや痛