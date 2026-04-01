東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値183.38高値183.65安値182.83 184.56ハイブレイク 184.11抵抗2 183.74抵抗1 183.29ピボット 182.92支持1 182.47支持2 182.10ローブレイク ポンド円 終値209.92高値211.22安値209.63 212.47ハイブレイク 211.85抵抗2 210.88抵抗1 210.26ピボット 209.29支持1 208.67支持2 207.70ロ&#1254