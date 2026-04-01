東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.38高値9.39安値9.28 9.53ハイブレイク 9.46抵抗2 9.42抵抗1 9.35ピボット 9.31支持1 9.24支持2 9.20ローブレイク シンガポールドル円 終値123.35高値123.86安値123.27 124.31ハイブレイク 124.08抵抗2 123.72抵抗1 123.49ピボット 123.13支持1 122.90支持2 122.54ローブレイ