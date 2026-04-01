東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6900高値0.6904安値0.6834 0.6995ハイブレイク 0.6949抵抗2 0.6925抵抗1 0.6879ピボット 0.6855支持1 0.6809支持2 0.6785ローブレイク キーウィドル 終値0.5747高値0.5749安値0.5698 0.5816ハイブレイク 0.5782抵抗2 0.5765抵抗1 0.5731ピボット 0.5714支持1 0.5680