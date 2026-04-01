【WWE】RAW（3月30日・日本時間31日／ニューヨーク マディソン・スクエア・ガーデン）【映像】執拗なパワハラに怒り爆発させる日本人女子レスラーNYのマディソン・スクエア・ガーデンで行われた大事な一戦で、日本人女子レスラーが仲間を守るために勝利を捨てた。パワハラ上司と化した“女帝”に怒りを爆発させ、場外へ頭から突っ込む捨て身のダイブ。「頭から行った」「大丈夫か？」と場内が騒然となった。イヨ・スカイ対ラケ