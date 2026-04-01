ホワイトハウス東棟の正面部分の解体作業＝2025年10月21日、米ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米首都ワシントンの連邦地裁は3月31日、トランプ大統領が解体したホワイトハウス東棟跡地で進めるボールルーム（宴会場）建設を巡り、連邦法で義務付けられる議会の承認を得るまで工事を一時差し止めるよう命じた。宴会場建設はトランプ氏の優先事項の一つ。政権側は控訴するとみられる。地裁のレオン判事は「大統