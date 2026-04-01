【ニューヨーク共同】国連のグテレス事務総長は3月31日、1991年の湾岸戦争期に行方不明になったクウェート人らの問題などを担当する上級代表に、日本人女性の山下真理氏を任命すると発表した。安全保障理事会は昨年9月、国連イラク支援団（UNAMI）の同年末の任務終了後も、行方不明者問題などへの対応を続ける決議を採択。事務総長に上級代表の任命を求めていた。山下氏は1990年から国連に勤務。国連コソボ暫定統治機構（UNM