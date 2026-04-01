アメリカのトランプ大統領はホルムズ海峡の開放をめぐって各国の協力が得られていないとして、「自分で石油を手に入れろ」と不満を表明しました。【映像】ヘグセス国防長官「アメリカ海軍だけの問題ではない」トランプ大統領は31日自身のSNSに、ホルムズ海峡の事実上の封鎖によって影響を受けている国はアメリカから石油を購入するか、現地に出向いて「自分で石油を手に入れろ」と投稿しました。ヘグセス「世界各国はこの重要